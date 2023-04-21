Тренер-победитель, приведший Реал в 11 кубков, может возглавить Ювентус

Бывший наставник мадридского Реала Зинедин Зидан может вскоре вернуться в тренерский мостик. Француз готов возглавить один из грандов итальянского футбола.

50-летний специалист с июня 2021 находится без тренерской работы. Последним местом его работы был мадридский Реал, которого Зинедин Зидан привел к 11 трофеям.

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Интересный проект для Зидана

Летом 2023 года француз готов поработать с одним из европейских клубов. Зидана заинтересовал проект туринского Ювентуса. Французский специалист хочет поработать с этим клубом даже в том случае, если "старая синьора" не отберется в Лигу чемпионов на следующий сезон-2023/2024.

Зидан хочет вывести Ювентус на новый год, поэтому не прочь подписать долговременный контракт с туринским коллективом.

Любопытно! Для Зидана Ювентус далеко не чужд клуб. Зинедин выступал за "старую синьору" с 1996-го по 2001-й годы. За туринский клуб француз провел 202 матча, в которых отличился 31 голом и 49 ассистами.

Но на этом пути всему плану может стать только нынешний наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри. 55-летний итальянский специалист имеет действующий контракт с туринцами до конца июня 2025 года. А досрочный разрыв соглашения обойдется Ювентусу в кругленькую сумму – 20 миллионов евро.

Ювентус после 30 туров идет на третьем месте у Серии А, имея в своем активе 59 баллов. До второй позиции, которую возглавляет Лацио, отставание всего в 2 очка, а преимущество над четвертой Ромой в 3 пункта.

20 апреля появилась отличная информация для фанатов туринского клуба. Ювентусу вернули 15 очков, ранее снявших из-за финансовых махинации при совершении трансферов. Дело передано в апелляционный суд, поэтому наказание не упразднено, а приостановлено на время рассмотрения дела.