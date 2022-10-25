Зидан заинтриговал анонсом о возвращении к тренерской работе

Вскоре Зинедин Зидан снова будет заниматься тренерской карьерой. Последний раз занимался тренерской работой еще во главе мадридского Реала.

Крайним клубом в тренерской карьере стал Реал Мадрид, к рулю которого он пришел во второй раз в марте 2019-го и работал со "сливочными" до конца июня 2021 года.

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Зидан: Подождите немного

Зинедин Зидан заинтриговал своим возвращением к тренерской работе. Француз не стал раскрывать все карты и называть конкретный клуб или сборную, которую может возглавить.

Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе,

– ответил француз.

Что известно о тренерской карьере Зидана