Три дня назад Астон Вилла уволила Стивена Джеррарда с должности главного тренера. Команда неудачно стартовала в новом сезоне АПЛ, проиграв шесть матчей из 12-ти.
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Боссы клуба решили не затягивать с назначением нового тренера. В СМИ ходили слухи о Маурисио Почеттино и Рубене Амориме. Впрочем, вилланы обратили свой взор на Ла Лигу.
Клуб объявил, что новым тренером станет испанский специалист Унаи Эмери. Срок действия контракта пока неизвестен, однако в СМИ пишут, что зарплата коуча составит 7 миллионов евро в год.
Кроме того, Астон Вилла будет вынуждена выплатить компенсацию Вильярреалу, где Эмер работал до сегодняшнего дня. Ориентировочная сумма – шесть миллионов евро.
Правда, к своим обязанностям испанец приступит не сразу, поскольку ему еще предстоит получить разрешение на работу. На свой пост Эмере должен вступить 1 ноября.
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Чем известен Унаи Эмери:
- За свою карьеру Унаи возглавлял Лорку Депортиво, Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью, ПСЖ, Арсенал и Вильярреал.
- С последними Эмери выигрывал Лигу Европы в 2021 году, где в финале в серии пенальти одолел Манчестер Юнайтед.
- В прошлом сезоне специалист вывел Вильярреал в полуфинал Лиги чемпионов. Там его команда уступила Ливерпулю (0:2, 2:3).
- В целом Унаи считается "королем Лиги Европы". Кроме триумфа с Вильярреалом, он трижды выигрывал этот турнир с Севилией (в том числе побеждал в финале Днепр), а в 2019 году довел в финал Арсенал.
- Наиболее титулованный период карьеры Эмери был у ПСЖ. С парижским клубом он выиграл чемпионство (2018), по два Кубка Франции и Кубки лиги (2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).