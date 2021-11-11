Зинченко заставил Яремчука и Соболя отжиматься после поражения: курьезное видео
11 ноября 2021 , 16:21Читати новину українською
Источник:ютуб-канал vZbirna
Сборная Украины по футболу в четверг, 11 ноября, проведет товарищеский матч против Болгарии. Перед игрой футболисты решили сыграть в текбол.
Игра на отжимание
Одну команду составила пара Александр Зинченко и Николай Матвиенко (последний стал крестным отцом у дочери Зинченко). Противостояла им пара Роман Яремчук и Александр Соболь.
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Игра в подтрибунном помещении стадиона "Черноморец" в Одессе оказалась довольно ожесточенной. Победителями оказались Зинченко и Матвиенко. А Яремчук и Соболь были вынуждены отжиматься. Александр еще и подсказывал нападающему, как это следует делать правильно.
Видео текбольного соревнования футболистов