Игра на отжимание

Одну команду составила пара Александр Зинченко и Николай Матвиенко (последний стал крестным отцом у дочери Зинченко). Противостояла им пара Роман Яремчук и Александр Соболь.

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Игра в подтрибунном помещении стадиона "Черноморец" в Одессе оказалась довольно ожесточенной. Победителями оказались Зинченко и Матвиенко. А Яремчук и Соболь были вынуждены отжиматься. Александр еще и подсказывал нападающему, как это следует делать правильно.

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