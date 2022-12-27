Зинченко встретился с легендой Арсенала Венгером: историческое фото

Легендарный наставник Арсен Венгер впервые после ухода из клуба посетил матч Арсенала. Тренер поддержал "канониров" в поединке против Вест Хэма.

Французский наставник покинул пост главного тренера Арсенала еще летом 2018 года. После этого больше не появлялся на поединках лондонского клуба.

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Зинченко: Живая легенда

И вот впервые за четыре года Арсен Венгер был замечен на домашнем стадионе Арсенала "Эмирейтс". Как оказалось, приехал бывший наставник на фарт. "Канониры" победили Вест Хэм 3:1, хотя первыми пропустили в матче

После поединка моментом воспользовался Александр Зинченко. Левый защитник лондонского клуба сделал общую фотографию с бывшим наставником Арсенала. Украинец коротко подписал фотографию.

Отметим, что Зинченко появился на поле на 73-й минуте вместо Кирана Тирни. Александр вступил в игру, когда счет был уже 3:1 в пользу команды.

Живая легенда,

– подписал украинец.



Зинченко вместе с Венгером / Фото из инстаграмма футболиста

Арсенал продолжает идти лидером АПЛ-2022/2023, имея после 15 сыгранных матчей 40 очков. А это на 7 баллов больше, чем у ближайшего конкурента, которым является Ньюкасл.

Арсен Венгер руководил Арсеналом с октября 1996 до конца июня 2018 года. Во главе команды провел 1228 матчей. Вместе с "канонирами" завоевал 17 трофеев. С осени 2019 работает директором по развитию в ФИФА.