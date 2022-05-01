Зинченко сыграл за МанСити в особых бутсах с лозунгом "Слава Украине"

Александр Зинченко помог Манчестер Сити на выезде одолеть Лидс. Украинец провел игру в патриотических бутсах.

Патриотические бутсы Зинченко

Украинский легионер "горожан" начал поединок со скамьи запасных. Александр Зинченко появился на поле на 60-й минуте, заменив Натана Аке, сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Лунин отпраздновал чемпионство Реала с флагом Украины: патриотические фото

Еще на предматчевой разминке футболист выделился своими бутсами. Позади на футбольной обуви украинца был лозунг "Слава Украине".

Для Зинченко матч против Лидса стал 23-м в текущем сезоне.



Патриотические бутсы Зинченко / Фото Getty Images

Отметим, что Александр поддерживает родную страну не только на словах или футбольном поле. Зинченко помогает землякам финансово и физически, посылая гуманитарку.

Поединку предшествовала акция в поддержку Украины. Игроки обоих клубов вышли на поле в футболках с сине-желтым голубем и призывом "Нет войне".



Акция в поддержку Украины / Фото с твиттера МанСити

Англичане продолжают поддерживать украинский народ.

К слову, матч закончился разгромной победой МанСити со счётом 0:4. Благодаря победе "горожанам" удалось вернуть себе лидерство в АПЛ. После 34 тура между идущим вторым клубом Зинченко и Ливерпулем разница лишь в одно очко.