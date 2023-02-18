Никакой звездности: юный тиктокер посреди улицы прокинул мяч среди ног Зинченко – вирусное видео

Александр Зинченко отмечается своим отношением к фанатам и простоте. Футболист Арсенала не делает из себя звезды и даже может поиграть с ребятами посреди английской улицы в футболе.

26-летний левый вингер "канониров" стал звездой вирусного видео в ТиkТоk и других соцсетях. Футболисты лондонского клуба решили прогуляться на открытом воздухе по английским улицам.

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Сыграл в уличный футбол

На своем пути они встретили парня, который посреди улицы снимал видео в TikTok, где жонглирует мячом. Первым внимание среди игроков Арсенала обратил капитан Мартин Эдегор, который обернулся, чтобы посмотреть на технику юного футболиста.

А вот Александр Зинченко решил составить компанию парню и поспорить с ним. Однако украинец, похоже, недооценил юного соперника. Мальчика прокинул мяч между ног легионеру "канониров". После чего Зинченко пожал руку молодому тиктокеру и не мог поверить в то, что с ним случилось.

Зинченко поиграл с парнем в футбол на улице: смотрите видео

Зинченко уже далеко не впервые показывает, что он такой же человек, как и все остальные. Александр не стесняется раздавать автографы, делать фото с болельщиками после матчей и даже попадать в объятия фанатов Арсенала во время празднования глав "канониров".

После 24 февраля 2022 года Зинченко был тем футболистом, который приглашал молодых украинских игроков на тренировку МанСити, когда он еще выступал за "горожан".

Неудивительно, почему фанаты Арсенала уже с первого матча влюбились в игру Зинченко, ставшего настоящим лидером команды за короткий срок.

Зинченко уже провел за Арсенал 19 матчей, в которых отличился одним ассистом. Александр вышел в стартовом составе "канониров" в выездной игре против Астон Виллы. По состоянию на 18 февраля 14:52 счет в матче равен – 1:1.