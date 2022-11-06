Неожиданное возвращение: Зинченко попал в стартовый состав Арсенала на матч с Челси

Сегодня Арсенал сыграет центральный матч 15-го тура АПЛ против Челси. Помочь команде в гостевом поединке сможет и Александр Зинченко.

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура АПЛ Арсенал сыграет против Челси. Тренерский штаб канониров определился со стартовым составом команды.

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С первых минут начнет игру украинский защитник Александр Зинченко, который больше месяца был вне игры из-за рецидива травмы.

Состав Арсенала: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

В последний раз Зинченко выходил на футбольное поле в официальных матчах 1 октября. После поединка против Тоттенгема Александр снова вернулся в лазарет команды.

После перехода в лондонский клуб Зинченко из-за повреждения пропустил 9 поединков. В общей сложности провел 6 матчей, в которых отметился дебютным голевым ассистом.

Отметим, что Зинченко недавно вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала.