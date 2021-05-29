Зинченко – в старте Манчестер сити в финале Лиги чемпионов

Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на финал Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 в субботу, 29 мая.

Зинченко займет традиционное место левого защитника в составе Манчестер Сити в матче против Челси.

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Зинченко стал лишь третьим украинцем, которому удалось сыграть в финале Лиги чемпионов. До этого таким отличился Андрей Шевченко, а также Анатолий Тимощук.

Стартовые составы команд на матч

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Марез, де Брюйне, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Агуэро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия

Челси: Мэнди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилвелл, Хаверц, Маунт, Вернер

Запасные: Кэпа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон