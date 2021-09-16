Зинченко стал одним из худших в разгроме Лейпцига в Лиге чемпионов

Манчестер Сити и Лейпциг устроили настоящее голевое безумие, забив девять мячей на двоих в первом туре Группы А Лиги чемпионов.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

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За это время фулбек выиграл два воздушных единоборства, сделал одну попытку отбора мяча и отдал 40 передач (точность – 78%). Портал WhoScored оценил игру Зинченко в 6.3 балла. Меньшую оценку в Манчестер Сити получили только Эдерсон и Фил Фоден.

Оценки матча Манчестер Сити – Лейпциг

Манчестер Сити – Лейпциг: коротко о матче

Команда Гвардиолы играла в своем любимом стиле, который помог ей забить в ворота соперника шесть мячей. Лейпциг пытался бороться, против любой другой команды хет-трик от Нкунку позволял бы красным быкам победить, но не в этот раз. "Горожане" были безудержными.