Український захисник "містян" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.

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За цей час фулбек виграв два повітряних єдиноборства, зробив одну спробу відбору м'яча і віддав 40 передач (точність – 78%). Портал WhoScored оцінив гру Зінченко в 6.3 бала. Меншу оцінку в Ман Сіті отримали тільки Едерсон і Філ Фоден.

Оцінки матчу Манчестер Сіті – Лейпциг

Манчестер Сіті – Лейпциг: коротко про матч

Команда Гвардіоли грала в своєму улюбленому стилі, який допоміг їй забити у ворота суперника шість м'ячів. Лейпциг намагався боротися, проти будь-якої іншої команди хет-трик від Нкунку дозволяв би червоним бикам перемогти, але не цього разу. "Містяни" були нестримні.