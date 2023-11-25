Зинченко спас Арсенал от поражения невероятным сэйвом на линии ворот: огненное видео
Украинец показал свои лучшие скиллы в обороне в конце матча против Брентфорда. Александр не дал сопернику открыть счет, после чего победу вырвали уже "канониры".
В АПЛ состоялось семь из десяти матчей 13 тура АПЛ. В последней игре субботу Брентфорд принимал соперника по лондонскому дерби Арсенал, пишет 24 канал.
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Команда Микеля Артеты смогла вырвать три очка благодаря позднему голу Гаверца на 89 минуте. Всю встречу сыграл украинец Александр Зинченко, сыгравший важную роль в победе гостей.
По данным Whoscored Александр получил самую высокую оценку среди всех игроков матча – 7,7. Особо стоит отметить момент на 77 минуте при счете 0:0.
После удара форварда Брентфорда Мопе головой мяч должен оказаться в воротах Арсенала, ведь вратарь не успевал его отбить. Впрочем, Зинченко в прыжке смог помешать снаряду пересечь линию.
Видео сейва Зинченко:
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Эта победа позволила Арсеналу выйти на первое место в чемпионате Англии. Лондонцы воспользовались ничьей между Манчестер Сити и Ливерпулем и опередили первых на одно очко, а вторых – на два.
К слову, Александр уже принял участие в 17-ти матчах Арсенала в этом сезоне, забив один гол. В следующем туре "канониры" померяются силами дома с Вулверхэмптоном.
Видеообзор матча Брентфорд – Арсенал: