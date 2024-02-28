Зинченко назвал своего лучшего друга в Арсенале и рассказал о важности коллектива в футболе

Александр Зинченко летом 2022 года перешел из Манчестер Сити в Арсенал. Украинец сразу стал одним из лидеров раздевалки "канониров" и принес победный менталитет, которого так не хватало лондонскому клубу.

Сейчас он восстанавливается после травмы, которую получил в начале февраля в матче с Ливерпулем. Украинец пообщался с пресс-службой Арсенала и рассказал, какое значение имеет дружный коллектив для одержания побед на футбольном поле.

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Об отношениях между игроками "канониров"

По словам Александра Зинченка, главным является доверие в команде. Это касается всего, что происходит на поле или за его пределами, ведь каждый игрок должен чувствовать себя членом семьи со своими партнерами по коллективу.

"Это то, что делает эту команду особенной, будто мы все члены семьи, все пытаются помочь тебе, подталкивают тебя в трудные моменты в положительном смысле – каждый раз. Это делает твою жизнь намного, намного проще.

А командный дух – это когда все полностью сосредоточены на победе в каждой игре. Такой менталитет – это правильный путь к достижению больших целей. Честно говоря, мы все еще учимся этому, но мы, безусловно, на правильном пути", – сказал украинский футболист.

Александр Зинченко также назвал своего лучшего друга в команде. Он выбрал игрока, с которым знаком еще со времен игры за Манчестер Сити:

Мы очень сплоченная команда. Трудно выбрать игрока, с которым я в самых близких отношениях, но если я выберу одного, то это Габриэл Жезус, потому что я знаю его дольше, чем свою жену! Я шучу, но я знаю его очень давно!

У нас обоих есть дети, поэтому из-за нашего графика довольно трудно проводить время вместе как семьи, но приятно делиться опытом с игроками из разных стран и культур, хотя мы все разговариваем на одном языке – языке футбола, который понимают во всем мире".

. Накануне Александр Зинченко вместе с Габриэлем Жезусом приняли участие в благотворительном шоу-матче по CS2, в котором собирали деньги для батальона "Айдар". Во время этого события им удалось аккумулировать более семи миллионов гривен, которые пойдут на средства РЭБ, дроны и транспорт для украинских воинов.

Отметим, что следующий матч лондонский Арсенал сыграет 4 марта на выезде против Шеффилда Юнайтед, стартовый свисток прозвучит в 22:00.