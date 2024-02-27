Накануне украинец принял участие в благотворительном шоу-матче по CS2, в котором собирали деньги для батальона “Айдар”. Во время игры было собрано более 5 миллионов гривен, а конечной целью является сумма в 30 миллионов, которые пойдут на средства РЭБ, дроны и транспорт.
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Зинченко о своем восстановлении
Во время этого события в украинского игрока спросили, когда фанатам стоит ожидать его на футбольном поле. Зинченко заверил, что восстановление находится на финишной прямой.
Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому,
– сказал Александр.
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 27 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.