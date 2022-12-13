Все из-за любви к нынешнему клубу: Зинченко едва "не выперли" из академии Шахтера
Источник:Sky Sports
Левый защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал интересную историю выступлений в академии Шахтера. В свое время одного из лидеров сборной Украины едва не выгнали из структуры "горняков".
22 июля 2022 года футбольная мечта Александра Зинченко стала реальностью. Левый вингер перешел в Арсенал, за который мечта играть с детских лет.
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Зин ченко: Сказал, что в будущем мечтаю играть за Арсенал
Нынешний футболист "канониров" рассказал забавную историю, едва не закончившуюся вылетом из академии донецкого Шахтера. А все из-за любви к Арсеналу, в которой он признался в одном из репортажей "горняков".
После чего представитель Шахтера подошел к Зине и попросил переснять репортаж, но уже без мечты о выступлениях в Арсенале.
В одном из репортажей в Шахтерской академии, когда я делал трюки с мячом, я сказал, что в будущем мечту играть за Арсенал. На следующий день ко мне подошел один из представителей Шахтера и сказал, что этот ролик надо переснять, потому что клуб может уволить тебя за это,
– рассказал Зинченко.
"Мне сказали: "Только скажи, что хочешь играть за Шахтер, а не за Арсенал!". Это было смешно, мне нужно найти это видео", – добавил футболист "канониров".
Главное о Зинченко в Арсенале
- В структуре Шахтера Зинченко играл до июля 2014 года. До этого выступал за команды "горняков" от U-17 до U-19.
- За мечтаемый клуб Зинченко провел уже 9 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. Контракт с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.
- Из-за травмы Александр пропустил часть сезона. Украинец уже восстановился и вернулся в общую группу команды Микеля Артеты.
- Левый защитник украсил стены своего домашнего тренажерного зала цветами и лого лондонского клуба.
- Зинченко побил рекорд Олега Лужного , проведший в английском чемпионате 81 поединок. В активе Александра на момент выхода на поле во встрече против Челси было уже 82 матча.