Все из-за любви к нынешнему клубу: Зинченко едва "не выперли" из академии Шахтера

Левый защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал интересную историю выступлений в академии Шахтера. В свое время одного из лидеров сборной Украины едва не выгнали из структуры "горняков".

22 июля 2022 года футбольная мечта Александра Зинченко стала реальностью. Левый вингер перешел в Арсенал, за который мечта играть с детских лет.

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Зин ченко: Сказал, что в будущем мечтаю играть за Арсенал

Нынешний футболист "канониров" рассказал забавную историю, едва не закончившуюся вылетом из академии донецкого Шахтера. А все из-за любви к Арсеналу, в которой он признался в одном из репортажей "горняков".

После чего представитель Шахтера подошел к Зине и попросил переснять репортаж, но уже без мечты о выступлениях в Арсенале.

В одном из репортажей в Шахтерской академии, когда я делал трюки с мячом, я сказал, что в будущем мечту играть за Арсенал. На следующий день ко мне подошел один из представителей Шахтера и сказал, что этот ролик надо переснять, потому что клуб может уволить тебя за это,

– рассказал Зинченко.

"Мне сказали: "Только скажи, что хочешь играть за Шахтер, а не за Арсенал!". Это было смешно, мне нужно найти это видео", – добавил футболист "канониров".

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