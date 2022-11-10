Одна из лучших художниц Эмма Кенни разукрасила тренажерный зал в доме Александра Зинченко. За две недели работы стены украсил красивый мурал футболиста в футболке Арсенала на фоне домашнего стадиона "канониров" - "Эмирейтс".
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С клубом даже дома
Автор невероятного шедевра сняла как процесс работы, так и итоговый результат, превзошедший все ожидания.
Теперь Зинченко не будет расставаться с мечтательным клубом ни на секунду. Такие рисунки будут придавать только силам и мотивации работать Александру.
Мурал в тренажерном зале Зинченко: смотрите видео
Зинченко вернулся на футбольное поле в матче против Челси. В том же матче Арсенал праздновал минимальную победу 0:1. Александр провел на поле 78 минут.
В поединке Кубка английской лиги украинец отыграл всего 18 минут, ведь Микель Артета выпустил против Брайтона резервный состав. Команда Роберто Де Дзерби, бывшего наставника Шахтера, обыграла "канониров" со счетом 1:3.