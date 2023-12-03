"Мы любим тебя, Зинни": фаны Арсенала простили украинцу досадную ошибку

Болельщики "канониров" обожают футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Они готовы простить ему даже результативные ошибки.

Лондонский Арсенал в матче 14-го тура АПЛ победил Вулверхэмптон со счетом 2:1. Украинский защитник "канониров" записал на свой счет филигранную голевую передачу.

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Зинченко прощают все

Однако не обошлось без ложки дегтя. Во втором тайме лидер "канониров" потерял мяч в собственной штрафной, что привело к пропущенному голу. И все же Арсенал сумел сохранить победный счет.

После матча Зинченко лаконично подвел итог неоднозначного поединка.

Три очка. Принять. Учиться. Двигаться дальше. Следующая цель,

– написал Зинченко в Инстаграм.

Зинченко прокомментировал матч с "волками" / instagram.com/zinchenko

Фаны "канониров" в комментариях к сообщению поддержали своего любимца.

"Одна ошибка не определяет игрока, мы все любим тебя, Зинни".

"Кингченко".

"Продолжай чемпионе, оставь ошибку позади".

"Мы двигаемся только вперед".

Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В следующем туре Арсенал будет играть против Лутона. Поединок состоится 5 декабря. В турнирной таблице "канониры" занимают первое место, на два балла опережая Манчестер Сити.