Это было нашей мечтой, – Зинченко рассказал, почему решил открыть ресторан в Киеве

Летом нынешнего года игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой объявили об открытии ресторана в Киеве. Он расположен на улице Жилянской и называется INCH.

Заведение позиционирует себя как отличное место для ценителей изысканной кухни и спорта. Оно получило футбольный интерьер и благодаря уникальному экрану с эффектом трибун там можно смотреть прямые трансляции матчей или следить за событиями Олимпиады, которая официально начинается 26 июля.

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Место для души

Александр Зинченко рассказал, почему решил завести собственный бизнес. Он отметил, что осознает риски открытия заведения на территории страны, которая воюет.

"Это было нашей мечтой. Мы работали над этим, особенно моя жена. Она очень много работала, чтобы это сделать. Это было нашей мечтой – сделать что-то особенное, свое, в месте, где мы будем чувствовать себя наиболее комфортно. В Киеве, Украине.

Знаю, что сейчас самые тяжелые времена в истории независимости нашей страны. Возможно, сейчас не идеальное время для ведения бизнеса. Но мы все еще верим, что война скоро закончится и наступит мир", – сказал Зинченко.

. Накануне Александр Зинченко сменил своего агента . Он стал первым клиентом Unique Football Agency. Поговаривают отныне футболист сам будет заниматься своим будущим и это агентство является также бизнесом, который будет приносить игроку доход.

Напомним, что контракт украинского футболиста с Арсеналом заканчивается 30 июня 2026 года. Уже в нынешнее трансферное окно есть вероятность, что он покинет "канониров".