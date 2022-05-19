Новая форма для побед

Английский гранд не отошел от традиционного голубого цвета. Новая форма выполнена в стиле ретро, ​​а на ячейке и рукавах красно-белые полосы.

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Презентация новой формы не прошла без украинского следа. Участие в событиях принял украинский легионер "горожан" Александр Зинченко. Левый защитник стал одним из первых, кто примерил новый комплект.

Также представили форму Рияд Марез, Фил Фоден, Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Бернарду Силва, Джек Грилиш, футболистки женской команды и даже главный наставник Сити Пеп Гвардиола.

Техническим спонсором формы стал известный бренд Puma, логотип которого набит по центру футболки.



Новая форма МанСити / Фото с сайта английского клуба

Видео презентации формы

Ситуация в борьбе за чемпионство АПЛ

В старой форме МанСити проведет еще один поединок в АПЛ. Подопечные Гвардиолы еще не гарантировали себе чемпионство в Англии, борьба за которое продолжается до последнего тура. на "золото" АПЛ претендуют сразу два клуба – МанСити и Ливерпуль. Между командами разница в одно очко в пользу "горожан".

Интриги прибавили результаты двух претендентов в предыдущем туре. Нынешний лидер турнирной таблицы спасся от поражения Вест Хэма. Сити отыгралось с 2:0 и довел счет до мировой 2:2. "Городцам" не удалось увеличить преимущество по очкам прямому сопернику Ливерпулю. Зато подопечные Юргена Клоппа на выезде обыграли Саутгемптон со счетом 1:2.

В последнем 38-м туре клуб Зинченко сыграет дома против Астон Виллы (22 мая).

Карьера Зинченко в МанСити