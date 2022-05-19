Противостояние между болельщиками
Неприятный инцидент произошел между болельщиками команд, которые на улицах испанской Севильи устроили настоящий погром. Около 200 фанатов Айнтрахта напали на ультрас Рейнджерса.
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Немцы, которых было гораздо больше, начали бросать в болельщиков соперника стульями, которые взяли из местных заведений питания. Шотландцы ответили оппонентам той же "монетой". Также на испанских улицах летали файеры и бутылки.
Самая большая стычка произошла всего в нескольких километрах от стадиона "Рамос Санчес Писхуан", принимавшего решающее сражение Лиги Европы. Однако это не единственное место, где были зафиксированы подобные инциденты. Несколько поклонников Айнтрахта попали в отделение местной полиции.
Видео массовой схватки фанатов
Отметим, что в Севилью прибыли на игру около 150 тысяч болельщиков со стороны обеих команд. Но на клубы выдали всего по 10 тысяч билетов. Остальные болельщики были вынуждены смотреть финал на больших экранах в созданных в городе фан-зонах.
Ход финала Лиги Европы
- Первая часть встречи прошла под полным контролем германского клуба. Однако забить Айнтрахту не удалось, как и Рейнджерсу. Первая 45-минутка закончилась мировой 0:0.
- Больше голов болельщики увидели уже во втором тайме. Вновь активнее в атаке играл Айнтрахт, но первыми нули на табло размочили гости из Шотландии. Арибо пробил мимо голкипера после грубой ошибки защиты соперника.
- Ровно 12 минут держался победный для Рейнджерса счет 0:1. На 69-й минуте немцы сравняли цифры на табло. Борре сыграл на опережение после прострела во вратарскую соперника.
- Команды перевели игру в дополнительные 15-минутные тайма, но в течение 30 минут так и не забили, хотя в конце второго овертайма обменяли острыми моментами.
- Футбольная удача решала судьбу трофея. Футболисты уверенно пробивали 11-метровые удары, но нашелся в составе обеих команд один неудачник. Им стал Аарон Рэмзи, вяло пробивший пенальти. Трапп уже в падении ногами парировал 11-метровый, летевший по центру ворот. В тот вечер футбольный бог был на стороне германского клуба.
- Послематчевая серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу немцев. Айнтрахт стал победителем Лиги Европы. "Орли" впервые за 42 года выиграл в Лиге Европы. В последний раз это было еще в далеком 1980 году.