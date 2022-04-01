Зинченко пригласил в МанСити украинского футболиста: раньше он выступал в стране-агрессоре
1 апреля 2022 , 08:28Читати новину українською
Источник:Mirror
В Манчестер Сити стало больше футболистов с украинским гражданством. С клубом будет тренироваться Андрей Кравчук.
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Александр Зинченко помог 23-летнему центральному полузащитнику с клубом, где он сможет поддерживать форму. Андрей Кравчук будет тренироваться с командой Манчестер Сити в возрасте до 23 лет.
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Ранее украинские футболисты пересекались в молодежной команде Шахтера. Интересно, что Кравчук начал сегодняшний сезон в чемпионате России.
МанСити после 29 туров идет лидером в АПЛ, в активе "горожан" 70 очков.
Напомним, что ранее Зинченко тоже выступал в стране-агрессоре. Александр играл за Уфу.
Кто такой Андрей Кравчук
- До 2021 года выступал в двух донецких командах – Шахтере-19 и Олимпике.
- С февраля 2021 подписал контракт с московским Торпедо, перейдя в статусе свободного агента.
- В сезоне-2021/2022 провел 22 матча, в которых сделал 3 ассиста.
- Его бывший клуб идет вторым в Первенстве ФНЛ.