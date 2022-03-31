Зинченко поздравил сборную Польши с выходом на ЧМ-2022: поблагодарил поляков за помощь Украине

Сборная Польши по футболу пробилась на чемпионат мира-2022 в Катаре. Лидер украинской команды Александр Зинченко поздравил поляков с успешным результатом.

Зинченко: Хотел бы сказать огромное спасибо от всех нас в Украине

Александр Зинченко поздравил лидера польской сборной Роберта Левандовского. Защитник Манчестер Сити поблагодарил всего народа за поддержку и помощь, которую поляки оказывают Украине.

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Лидер "сине-желтым" поздравил соседнюю страну с выходом на Мундиаль под постом нападающего Баварии.

Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо от всех нас в Украине за поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам! И поздравляю вас с квалификацией на чемпионате мира,

– написал Зинченко.

Отметим, что Левандовски передал свою именную футболку сборной Польши с автографом на благотворительный аукцион. Все заработанные денежные средства пойдут на нужды ВСУ.

Сам Роберт не раз выражал свою поддержку Украине. Даже на матче отбора ЧМ-2022 против шведов Левандовски вывел команду с сине-желтой капитанской повязкой. На этом поединке свою позицию высказали польские болельщики.