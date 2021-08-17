Зинченко повторил достижение легендарного украинца в английской Премьер-лиге

17 августа 2021 , 10:03
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Команда №1

Выйдя на замену в матче против Тоттенхэма, Александр Зинченко стал вторым украинским футболистом, сыгравшим в 5 сезонах АПЛ. И Зинченко всего 24 года.

До этого это удавалось лишь экс-защитнику Арсенала и Вулверхэмптона Олегу Лужному.

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Зинченко все свои пять кампаний проводит в Манчестер Сити (62 матча), а вот легенда Динамо четыре сезона выступал в Арсенале и еще один – в Вулверхэмптоне, сыграв всего 81 поединок по два коллектива.


Таблица"Команда №1"

Карьера Зинченко в МанСити

  • Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 миллиона евро.
  • Сейчас его трансферная стоимость выросла более чем в 10 раз и составляет 28 миллионов евро.

За время выступлений в клубе он завоевал серебряную медаль Лиги чемпионов и выиграл немало трофеев:

  • Чемпионат Англии – 3 раза;
  • Кубок Англии – 1 раз;
  • Кубок лиги – 4 раза;
  • Суперкубок Англии – 2 раза.
Автор: Юрій Семенюк