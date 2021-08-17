До цього це вдавалося лише ексзахиснику Арсенала та Вулверхемптона Олегу Лужному.

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Зінченко всі свої п'ять кампаній проводить у Манчестер Сіті (62 матчі), а от легенда Динамо чотири сезони виступав в Арсеналі і ще один – у Вулверхемптоні, зігравши загалом 81 поєдинок за два колективи.



Таблиця "Команда №1"

Кар'єра Зінченка у МанСіті

Олександр Зінченко перейшов до Манчестер Сіті у 2016 році за 2 мільйони євро.

Нині його трансферна вартість зросла у понад 10 разів і становить 28 мільйонів євро.

За час виступів у клубі він завоював срібну медаль Ліги чемпіонів і виграв чимало трофеїв: