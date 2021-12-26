Зинченко помог МанСити обыграть Лестер в матче с 9 голами: видеообзор

В чемпионате Англии Манчестер Сити укрепил свое лидерство. 26 декабря команда на своем поле обыграла Лестер

Зинченко в старте

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе на этот матч на традиционной позиции левого защитника. Для него это была пятая подряд игра, когда он выходит на поле с первых минут.

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Уже к 25-й минуте счет на табло был 4:0 в пользу хозяев поля. При этом два гола были забиты с пенальти.

Однако уже после перерыва Лестер сумел вернуть интригу, когда за десять минут забил трижды, сократив отставание до минимума.

Но после этого "горожане" забили еще дважды и выиграли матч со счетом 6:3.

Видеообзор матча

Благодаря этой победе Манчестер Сити закрепил свое лидерство в турнирной таблице, набрав после 19 туров 47 очков.

Уже 29 декабря команда сыграет следующий матч против Брентфорда на выезде, а 1 января 2022 года примет дома Арсенал.