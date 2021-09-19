Зинченко получил травму после матча МанСити в Лиге чемпионов

Манчестер Сити 18 сентября сыграл против Саутгемптона в АПЛ. Украинец Александр Зинченко был вне заявки "горожан" на игру.

Проблемы в украинца

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не смог рассчитывать на Александра Зинченко в игре АПЛ. Футболист получил травму в матче Лиги чемпионов.

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Ни характер повреждения, ни сроки восстановления клуб пока не сообщает. Напомним, что 15 сентября Мансити дома сыграл против Лейпцига (6:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Зинченко впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Пока неизвестно, восстановится ли украинец до следующего матча Сити. "Горожане" 21 сентября сыграют в третьем круге Кубка Англии против Уика Уондерерса. Отметим, что Мансити без украинца на своем поле не смог обыграть Саутгемптон (0:0).