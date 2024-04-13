Зинченко поддержал мальчика из Винницы, который из-за обстрелов потерял маму и получил ожоги

Ужасная война, которую начала кровожадная Россия, навсегда изменила жизнь 8-летнего мальчика из Винницы Романа Алексеева. После страшных бомбардировок он остался без мамы и получил тяжелые ожоги всего тела.

14 июля 2022 года российские террористы обстреляли центр Винницы. В эпицентре события оказался Роман Олексив и его мама.

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Человеческий поступок звезды Арсенала

Мальчик получил тяжелые ожоги лица, рук, ног и спины. А его мама погибла на месте. Маленькому Роману за время лечения сделали 31 операцию. Сейчас продолжается реабилитация мальчика, который возобновил занятия танцами.

В Лондоне продолжается съемочный процесс короткометражного фильма "Ромчик", который основан на реальной истории из жизни мальчика из Винницы. К сбору на производства фильма присоединился футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко.

Он пригласил Романа и его папу к себе домой. Кроме того, звездный футболист сделал особый подарок мальчику. Зинченко подписал для него игровую футболку Арсенала со своим номером.

Зинченко подарил мальчику из Винницы свою футболку: видео

Ранее мы рассказывали, что Александр Зинченко стал амбассадором реабилитационного центра для военных. Главная цель заведения – обеспечение условий для физического и психологического восстановления украинских воинов, пострадавших во время войны.