Юный фанат Арсенала не сдержал слез после подарка от Зинченко: эмоциональное видео

Александр Зинченко уже с первых дней влюбил в себя фанатов Арсенала. Украинец отличается характером на футбольном поле и трогательными поступками за его пределами.

18 февраля в игре Арсенала против Астон Виллы 26-летний левый защитник лондонского клуба отметился дебютным голом в АПЛ и одновременно за "канониров". Это первый мяч Александра с 2019 года, когда он забивал еще при Манчестере Сити в Кубке Англии.

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Сделал счастливым юного болельщика "канониров"

Зинченко сравнял счет на табло стадиона "Вилла Парк". Его гол дал толчок Арсеналу, который забил еще дважды благодаря автоголу голкипера "львов" Эмилиано Мартинеса и вингера "канониров" Габриэля Мартинелли.

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В итоге – 2:4, волевая победа команды Микеля Артеты, которая проигрывала по ходу встречи Эта победа вернула "канониров" на первое место в АПЛ. Отрыв от МанСити составляет теперь 2 балла. Недолго подопечные Пепа Гвардиолы были в статусе лидера английского первенства.

После поединка Зинченко подошел к трибуне, которая была у входа в подтрибунное помещение и отдал свою игровую футболку юному фанату. Мальчик специально сделал для Зины плакат в цвете украинского флага и получил подарок от футболиста сборной Украины.

Такой презент от Зинченко умилял не сдержавшего слез молодого болельщика Арсенала. Во время этого момента в благодарность вся трибуна фанатов лондонского клуба начала петь песню об украинце.

Зинченко не перестает своей простотой и добрым сердцем влюблять в себя английских болельщиков.

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Напомним, что Зинченко после перехода в Арсенал уже 20 матчей. в которых забил один гол и отдал один ассист. Трансфер в "канониры" был правильным решением для украинца, который стал одним из лидеров команды.

Вместе с Арсеналом может получить свое пятое чемпионство в АПЛ.

25 февраля команда Артеты сыграет на выезде против Лестера. А уже 1 марта в АПЛ состоится очередное украинское дерби – Арсенал Зинченко примет Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко.