Зинченко отметился голевым ассистом в разгромной победе МанСити: видео передачи

В воскресенье, 8 мая, Манчестер Сити на дому принимал Ньюкасл. "Городяне" наголову разгромили гостей.

Оправдал доверие Гвардиолы

Пеп Гвардиола доверил место в стартовом составе хозяев Александру Зинченко. Левый фланговый защитник отыграл все 90 минут и оправдал доверие наставника, пишет 24 канал.

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Украинец напрямую принял участие в четвертом голе в ворота Ньюкасла. Грилиш на фланге скрылся от опекуна, отдал передачу в штрафную на Зинченко. Александр не стал пробивать, а сделал ассист на Фодена, легко закатившему мяч в ворота соперника.

К слову, после результативного удара англичанина Стерлинг поставил точку в матче. В итоге – 5:0, разгромная победа Манчестер Сити. За хозяев забивали: Ляпорт, Родри, дубль оформил Стерлинг.

Видео гола МанСити

Статистика Зинченко в сезоне

Поединок против Ньюкасла стал для 25-летнего футболиста уже 25-м в футболке МанСити в сезоне 2021/2022. За полученное время сделал четыре результативных передачи, а из них три были в чемпионате.

Пока Александр не размочил ноль в графе голы.

Контракт украинского с английским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста из Украины составляет 25 миллионов евро.

Стал одним из худших в составе "горожан"

Даже голевая передача не позволила Зинченко добиться высокой оценки за игру против Ньюкасла. Авторитетное статистическое издание WhoScored поставило Александру 7.4. Она стала одной из самых плохих. Такие же баллы отдали игроку МанСити Гюндогану.

Ниже получил только Диас (7.0), Эдерсон, Жезус (7.3) и два игрока, которые появились из замены – Фернандинью, Си Джей Иган-Райли и автор четвертого гола Фоден – 6.8, 6.4 и 7.1 соответственно.

Ситуация в погоне за чемпионством

Мансити укрепил свое лидерство в АПЛ. "Городцы" с 86 очками идут на вершине турнирной таблицы. Подопечным Гвардиолы удалось оторваться от ближайшего конкурента Ливерпуль. "Мерсисайдцы" потеряли победу в игре против Тоттенхэма, расписав мировую со "шпорами" – 1:1.

После 35 туров между командами разница в три пункта в пользу Сити. Больше ни один клуб не претендует на чемпионство.

Впереди команды Гвардиолы еще три поединка во внутреннем чемпионате – против Вулверхэмптона, Вест Хэма и Астон Виллы.