Это было не по сценарию, – Зинченко с восторгом обратился к Зеленскому

Левый защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко впервые с начала полномасштабной войны приехал на родную землю. Футболист встретился с Владимиром Зеленским.

Президент Украины собрал послов платформы UNITED24 за круглым столом, чтобы выслушать предложения и подумать о дальнейшей помощи стране. К команде присоединился украинский футболист Александр Зинченко, ставший для него неожиданностью и гордостью.

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Зинченко выразил свое восхищение работой Зеленского

Во время встречи Зинченко лично передал Владимиру Зеленскому свои искренние увлечения его работой и крепостью во главе государства, в котором идет война. Александр передал благодарность от своей семьи.

От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и от своей семьи,

– сказал Зинченко.

Зинченко на встрече послов UNITED24: смотрите видео

Зинченко вместе с Андреем Шевченко станут инициаторами благотворительного матча на "Стемфорд Бридж" в Лондоне. На стадионе Челси соберутся не только нынешние звезды АПЛ, но и легенды футбола.

Все собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который оккупанты разрушили в марте 2022-го.

Обе украинские футбольные звезды посетили этот уничтоженный врагом лицей, чтобы своими глазами увидеть ужасные разрушения.

– это благотворительная платформа, инициатором которой стал сам Президент Украины Владимир Зеленский. Все могут совершить свои пожертвования для помощи Украине в войне против России. Большинство средств будет направлено на восстановление страны.