Зинченко не сдержал слез после поражения в финале Лиги чемпионов: эмоциональные фото

Манчестер Сити 29 мая проиграл Челси в финале Лиги чемпионов. Украинец Александр Зинченко со слезами на глазах остановился в шаге от желанного трофея.

Безудержные эмоции Зинченко

Гол Гавевца принес Челси трофей Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка эмоций футболистов были кардинально разными. Подопечные Томаса Тухеля были на седьмом небе от счастья. А вот "горожане" хотели как можно быстрее покинуть поле и забыть этот матч.

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Наиболее эмоциональным был украинец Александр Зинченко. Левый защитник, который в этом поединке чаще играл в центре поля, вышел в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Однако даже это не помогло Мансити победить. После матча Александр упал на газон и расплакался. Его утешали как игроки Челси, так и партнеры по команде.

Зинченко нашел в себе силы и взобрался за серебряной наградой. При этом у украинца были мокрые от слез глаза. Александр еще на подиуме снял со своей шеи медаль и прошел в нескольких сантиметрах от трофея Лиги чемпионов, даже не взглянув на него.

У Александра была прекрасная возможность воплотить в реальность свою футбольную мечту. Однако не этим вечером. Сейчас украинец с негативными эмоциями улетит в расположение сборной Украины, где будет готовиться к Евро-2020.



Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов / Скриншот



Игроки Челси поддержали Зинченко / Скриншот



Зинченко не сдержал слез / Скриншот