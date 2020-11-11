Непобедимый боксер Александр Усик посетил лагерь сборной Украины по футболу перед матчем с Польшей. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением об Усике.

Зинченко в комментарии УАФ заявил, что сборная Украины поздравила Усика с победой над Дереком Чисорой. Футболист выразил надежду, что следующим соперником Усика станет Энтони Джошуа.

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"Приятная новость, что Усик пришел. Мы его поздравили с победой. В Англии он уже чувствует себя как дома. Надеюсь, что следующий бой он уже проведет с Энтони Джошуа. Я ему пожелал удачи. Болеем за него и переживаем", – сказал Зинченко.

23-летний Зинченко предположил, что Усик мог бы быть тренером сборной Украины по физподготовке.

Думаю, иногда это не мешало бы. Всегда есть моменты, когда нужно встряхнуть команду. Он – лучшая кандидатура в этом плане,

– отметил Зинченко.

Усик посетил сборную Украины: что известно

В понедельник, 9 октября, сборная Украины по футболу начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

По приглашению Андрея Шевченко занятия посетил Александр Усик, который пришел пожелать футболистам успеха в ближайших матчах.

Внимание! Сборная Украины уже 11 ноября сыграет спарринг с Польшей. 14 ноября "сине-желтых" ждет игра с Германией в Лиге наций, а 17-го – со Швейцарией.