Зинченко не против, чтобы Усик стал тренером в сборной Украины
Непобедимый боксер Александр Усик посетил лагерь сборной Украины по футболу перед матчем с Польшей. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением об Усике.
Зинченко в комментарии УАФ заявил, что сборная Украины поздравила Усика с победой над Дереком Чисорой. Футболист выразил надежду, что следующим соперником Усика станет Энтони Джошуа.
Кстати Хоть кто-то в семье на ты с мячом: Зинченко показал невероятную футбольную технику своих собак
"Приятная новость, что Усик пришел. Мы его поздравили с победой. В Англии он уже чувствует себя как дома. Надеюсь, что следующий бой он уже проведет с Энтони Джошуа. Я ему пожелал удачи. Болеем за него и переживаем", – сказал Зинченко.
23-летний Зинченко предположил, что Усик мог бы быть тренером сборной Украины по физподготовке.
Думаю, иногда это не мешало бы. Всегда есть моменты, когда нужно встряхнуть команду. Он – лучшая кандидатура в этом плане,
– отметил Зинченко.
Усик посетил сборную Украины: что известно
- В понедельник, 9 октября, сборная Украины по футболу начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.
- По приглашению Андрея Шевченко занятия посетил Александр Усик, который пришел пожелать футболистам успеха в ближайших матчах.
Поделиться новостью