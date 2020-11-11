Зінченко не проти, щоб Усик став тренером у збірній України
Непереможний боксер Олександр Усик відвідав табір збірної України з футболу перед матчем з Польщею. Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився думкою про Усика.
Зінченко у коментарі УАФ заявив, що збірна України привітала Усика з перемогою над Дереком Чісорою. Футболіст висловив сподівання, що наступним суперником Усика стане Ентоні Джошуа.
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"Приємна новина, що Усик прийшов. Ми його привітали з перемогою. В Англії він вже відчуває себе як вдома. Сподіваюся, що наступний бій він уже проведе з Джошуа. Я йому побажав удачі. Вболіваємо за нього і переживаємо", – сказав Зінченко.
23-річний Зінченко припустив, що Усик міг би бути тренером збірної України з фізпідготовки.
Думаю, іноді це не завадило б. Завжди є моменти, коли потрібно струснути команду. Він – найкраща кандидатура в цьому плані,
– зазначив Зінченко.
Усик відвідав збірну України: що відомо
- У понеділок, 9 жовтня, збірна України з футболу розпочала свій листопадовий навчально-тренувальний збір.
- На запрошення Андрія Шевченка заняття відвідав Олександр Усик, який прийшов побажати футболістам успіху в найближчих матчах.
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