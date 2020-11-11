Непереможний боксер Олександр Усик відвідав табір збірної України з футболу перед матчем з Польщею. Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився думкою про Усика.

Зінченко у коментарі УАФ заявив, що збірна України привітала Усика з перемогою над Дереком Чісорою. Футболіст висловив сподівання, що наступним суперником Усика стане Ентоні Джошуа.

До речі Хоч хтось в сім'ї на ти з м'ячем: Зінченко показав неймовірну футбольну техніку своїх собак

"Приємна новина, що Усик прийшов. Ми його привітали з перемогою. В Англії він вже відчуває себе як вдома. Сподіваюся, що наступний бій він уже проведе з Джошуа. Я йому побажав удачі. Вболіваємо за нього і переживаємо", – сказав Зінченко.

23-річний Зінченко припустив, що Усик міг би бути тренером збірної України з фізпідготовки.

Думаю, іноді це не завадило б. Завжди є моменти, коли потрібно струснути команду. Він – найкраща кандидатура в цьому плані,

– зазначив Зінченко.

Усик відвідав збірну України: що відомо

У понеділок, 9 жовтня, збірна України з футболу розпочала свій листопадовий навчально-тренувальний збір.

На запрошення Андрія Шевченка заняття відвідав Олександр Усик, який прийшов побажати футболістам успіху в найближчих матчах.

До уваги! Збірна України вже 11 листопада зіграє спаринг з Польщею. 14 листопада "синьо-жовтих" чекає гра з Німеччиною в Лізі націй, а 17-го – зі Швейцарією.