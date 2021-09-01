Зинченко и Миколенко не сыграют против Франции

Сборная Украины после сенсационной ничьей против Казахстана потерпела серьезные кадровые потери. Сразу два лидера нашей команды пропустят игру отбора на ЧМ-2022 против Франции.

Украина потеряла 2 футболистов

Перед игрой с Казахстаном дисквалификация грозила четырем нашим футболистам – Александру Зинченко, Николаю Матвиенко, Эдуарду Соболю и Виталию Миколенко.

Как это было Казахстан нам не по зубам: Украина снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022 – видео

К сожалению, в поединке против Казахстана сборная Украины потеряла двух ключевых футболистов – Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

Оба футболиста получили по желтой карточке и из-за перебора горчичников дисквалифицированы на следующий поединок. Уже 4 сентября сборная Украины в Киеве примет Францию.

Следует заметить, что для Миколенко это уже вторая дисквалификация в отборе на ЧМ-2022. Защитник получил удаление в матче 2 тура, в котором Украина сенсационно сыграла вничью с Финляндией (1:1).

Виталий пропустил игру Украина – Казахстан, которая в конце марта состоялась в Киеве и завершилась досадной ничьей (1:1).

Сборная Украины сыграла вничью все 4 матча в отборе на ЧМ-2022. Сейчас украинцы на втором месте, однако большинство соперников сыграли на 1 – 2 матча меньше.