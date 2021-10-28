Зинченко – лучший игрок МанСити в игре с Вест Хэмом, Ярмоленко – один из худших

Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги. Александр Зинченко стал лучшим футболистом в составе "горожан".

Зинченко едва не стал автором гола

Манчестер Сити уже на стадии 1/8 финала прекратил свой путь в Кубке английской лиги. Только серия пенальти определила четвертьфиналиста турнира.

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Оба украинца Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко приняли участие в игре. Игрок "молотобойцев" провел на поле 61 минуту. А Зинченко отыграл за "горожан" весь матч, но участия в серии 11-метровых ударов не принимал. МанСити уступил сопернику – 5:3.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков в кубковом противостоянии. Левый защитник Зинченко получил самый высокий балл в составе МанСити – 7.5.

Отметим, что у Зинченко была прекрасная возможность записать свою фамилию на табло. Александр отважился на дальний удар. Но Ареола в эффектном прыжке парировал мощный выстрел украинца.

А вот Ярмоленко стал одним из худших в своей команде – 6.2. Такой же балл имеет в своем активе полузащитник Мануэль Лансини. Самую низкую оценку в составе "молотобойцев" получил только чешский защитник Владимир Цоуфал – 6.0.

Лучшим игроком матча стал голкипер Вест Хэма Альфонс Ареола – 7.8.



Вест Хэм – МанСити: оценки игроков / Скриншот с WhoScored