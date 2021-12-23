В Английской премьер-лиге выступают только два украинца – Александр Зинченко в Манчестер Сити и Андрей Ярмоленко в Вест Хэме. После обновления цен на игроков АПЛ 23 декабря, оба потеряли в стоимости.

Зинченко сейчас оценивается в 25 миллионов евро. Он потерял в стоимости 3 миллиона евро. А больше всего оценивался в 30 миллионов евро в конце 2019 года.

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Что касается Ярмоленко, то его стоимость на Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Это на 500 тысяч евро меньше, чем при предварительной оценке. Ярмоленко за свою карьеру дважды достигал "ценника" в 25 миллионов евро – в декабре 2015 года, когда еще выступал за Динамо, и в октябре 2017 года, когда был игроком немецкой Боруссии (Дортмунд).

Самым дорогим игроком сборной Украины остается Руслан Малиновский – 30 миллионов евро. Зинченко в этом списке делит второе и третье место с вингером Виктором Цыганковым.

Что касается АПЛ, то самым дорогим игроком остался Гарри Кейн, оцененный в 100 миллионов евро. Хотя еще недавно он "стоил" 120 миллионов евро.