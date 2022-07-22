Украинский полузащитник Александр Зинченко сменил клуб в летнее межсезонье. Футболист официально подписал соглашение с лондонским Арсеналом.

Зинченко – игрок Арсенала

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. Пока детали контракта с 25-летним украинцем не раскрываются.

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Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что украинец подписал контракт с "канонирами" до конца 2026 года.

Сумму соглашения Арсенал тоже не назвал. Сообщалось, что Арсеналу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.

За несколько часов до объявления информации о подписании соглашения футболист поделился в своем инстаграмме трогательным видео. Он простился со своими коллегами из МанСити и поблагодарил коллег за сотрудничество.

Александр стал вторым футболистом "горожан", летом перешедшим в Арсенал. Перед этим лондонский клуб подписал нападающего Габриэла Жезуса за 52.2 миллиона евро. Кроме этого, возглавляет "Канониров" испанец Микель Артета - бывший помощник Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Карьера Зинченко в составе "горожан"

Летом 2016-го Зинченко присоединился к Манчестеру Сити. Первый сезон он отыграл в аренде по ПСВ.

За пять сезонов выступлений за "горожан" Александр сыграл в 128 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 20 результативными передачами.

В составе Манчестер Сити он завоевал 11 трофеев.

Трансфер Зинченко является вторым самым дорогим среди украинцев за всю историю. Больше заплатил только Челси за Андрея Шевченко в 2006 году – почти 44 миллиона евро.