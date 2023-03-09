Зинченко чуть не отобрал гол у Арсенала: украинец спровоцировал массовую толкотню

Украинский универсальный игрок лондонского Арсенала стал причиной толкотни между игроками. Футболисты Спортинга потребовали отмены пропущенного мяча.

Лондонский Арсенал встретился с лиссабонским Спортингом (2:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Сразу после первого взятия ворот "канонирами" между командами возник конфликт, который спровоцировал Александр Зинченко. 24 канал.

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Апелляция "зелено-белых"

Английскому коллективу удалось открыть счет в матче на 22-й минуте встречи. Уильям Салиба запер подачу с углового и сразу же побежал праздновать гол со своими партнерами по команде, но не со всеми. Александр Зинченко остался выяснять отношения с двухметровым защитником Спортинга Коатесом.

Капитану португальского коллектива не понравилось, что украинец при взятии ворот завалил на землю игрока "львов", однако Зинченко доказывал, что тот сам тянул Александра к земле. В агрессивный спор вмешались и другие игроки обеих команд, что и переросло в толкотню. В итоге арбитр таки засчитал гол Арсенала и раздал по желтой карточке Александру Зинченко и Себастьяну Коатесу.

Видео гола и толкотни: