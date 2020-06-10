Зимние Олимпийские игры 2026 года проявляет желание провести Бразилия. После того, как Игры в 2014 году прошли в Сочи (Россия), в Бразилии считают, что могут принять зимнюю Олимпиаду.

Как сообщает Surto Olympico, Бразилия планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. При этом Игры планировались в Италии.

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Зимнюю Олимпиаду хотят провести при 28-градусной жаре

Сообщается, что Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

Также изучается совместная заявка с другими городами на северо-востоке.

Климат в этом бразильском регионе не напоминает зиму. Среднегодовая температура воздуха составляет +28 градусов. Кроме того, в календарную зиму в Бразилии лето.

Бразилия имеет опыт проведения масштабных соревнований. В 2014 году в Бразилии состоялся Чемпионат мира по футболу. А через два года в Рио прошла летняя Олимпиада.

Олимпиада должна пройти в Италии

Проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году ранее было поручено провести в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Однако с организацией Игр возникли сложности.

В Италии приняли закон, согласно которому полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков, переходят правительству Италии, а соответственно НОК лишается автономного статуса.