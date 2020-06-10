Зимові Олімпійські ігри 2026 року проявляє бажання провести Бразилія. Після того, як Ігри у 2014 році пройшли у Сочі (Росія), у Бразилії вважають, що також можуть прийняти зимову Олімпіаду.

Як повідомляє Surto Olympico, Бразилія планує подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор у 2026 році. При цьому Ігри мають пройти в Італії.

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Зимову Олімпіаду хочуть провести за 28-градусної спеки

Повідомляється, що Ігри можуть пройти в Мосоро, розташованому в штаті Ріу-Гранді-ду-Норті.

Також вивчається спільна заявка з іншими містами на північному сході.

Клімат у цьому бразильському регіоні не нагадує зиму. Середньорічна температура повітря становить +28 градусів. Окрім того, у календарну зиму в Бразилії літо.

Бразилія має досвід проведення масштабних змагань. У 2014 році у Бразилії відбувся чемпіонат світу з футболу. А через два роки у Ріо пройшла літня Олімпіада.

Олімпіада має пройти в Італії

Проведення зимових Олімпійських ігор в 2026 році раніше було доручено провести в італійських Мілані і Кортіна-д'Ампеццо.

Однак з організацією Ігор виникли складності.

В Італії прийняли закон, згідно з яким повноваження з організації спортивної діяльності, включаючи розподіл цільових фінансових потоків, переходять уряду Італії, а відповідно НОК позбавляється автономного статусу.