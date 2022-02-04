В Пекине началось открытие зимних Олимпийских игр 2022: яркие фото

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо" началась торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Участие в церемонии открытия примут 95 стран, среди которых и Украина.

Пекин во второй раз принимает Олимпийские игры

Пекин стал первым городом, принявшим как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду. В столице Китая в 2008 году прошли летние Олимпийские игры.

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Знаменосцами Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине стали олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и талантливая фигуристка Александра Назарова.

Открытие Игр в Пекине продлится около двух часов, а в конце церемонии зажгут Олимпийский огонь.

Открытие Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Хотя церемония открытия проходит 4 февраля, Игры в Пекине начались еще 2 февраля. На Олимпиаде успели выступить представители Украины.

Следует отметить, что на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине не будут присутствовать спортсмены сборной Тайваня. Все из-за разногласий с Китаем.



"Птичье гнездо" / Фото IOC/Bruce Yamakawa

Разница между Киевом и Пекином составляет 5 часов. Поэтому некоторые соревнования будут проходить, когда украинцы еще будут спать. Впрочем, большинство финалов, в которых разыграются медали, будут проходить вечером по китайскому времени.



"Птичье гнездо" / Фото IOC/Bruce Yamakawa

В Украине церемонию открытия Олимпиады и сами Игры в Пекине покажет общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Из-за карантинных ограничений в Пекине не будет иностранных болельщиков, а только местные. Также в Китае действуют карантинные ограничения, поэтому стадионы нельзя заполнять на 100%.



Открытие Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Церемонию начали с обратного отсчета по китайскому календарю – 24 числа, 24 китайских сезона, 24-е зимние Олимпийские игры. Потом был поднят флаг Китая – страны-хозяйки Игр.



Открытие Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Открытие Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Традиционно парад спортсменов открыла Греция. На церемонии открытия в 14:25 появилась сборная Украины. На парад вышли девять спортсменов.



Украина на параде открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Украина на параде открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images