Зимние Олимпийские игры-2022 официально завершились: невероятные фото с церемонии закрытия
В Пекине закончилась зимняя Олимпиада, которая проходила с 4 по 20 февраля. Следующие "белые" игры состоятся в Италии.
В Пекине состоялась церемония закрытия Игр
На национальном стадионе в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграли 109 комплектов наград в 15 видах спорта, сообщает 24 канал.
Кстати Украина приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады-2022: яркие фото и видео
На Зимней Олимпиаде-2022 Украину представили 45 спортсменов, которые выступили в 12 дисциплинах.
Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images
Лишь одному представителю "сине-желтых" удалось завоевать олимпийскую медаль. Украинский фристайлист Александр Абраменко – серебряный призер Игр-2022 в лыжной акробатике.
Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images
Знаменосцем Украины на церемонии закрытия была биатлонистка Елена Билосюк.
Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images
В начале церемонии прошел парад спортсменов. В 14:12 вышли украинские атлеты. Парад команд длился недолго. Сразу после него состоялось награждение лыжников, которые получили награды в масс-старте.
Видео выхода украинцев
После этого организаторы Олимпиады обратились к волонтерам и сказали слова благодарности.
Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images
В конце действа олимпийский флаг был передан мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, а с ним и право на проведение следующей зимней Олимпиады.
Видео "новой страницы" в Милане