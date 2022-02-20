Зимние Олимпийские игры-2022 официально завершились: невероятные фото с церемонии закрытия

В Пекине закончилась зимняя Олимпиада, которая проходила с 4 по 20 февраля. Следующие "белые" игры состоятся в Италии.

В Пекине состоялась церемония закрытия Игр

На национальном стадионе в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграли 109 комплектов наград в 15 видах спорта, сообщает 24 канал.

Кстати Украина приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады-2022: яркие фото и видео

На Зимней Олимпиаде-2022 Украину представили 45 спортсменов, которые выступили в 12 дисциплинах.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Лишь одному представителю "сине-желтых" удалось завоевать олимпийскую медаль. Украинский фристайлист Александр Абраменко – серебряный призер Игр-2022 в лыжной акробатике.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Знаменосцем Украины на церемонии закрытия была биатлонистка Елена Билосюк.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

В начале церемонии прошел парад спортсменов. В 14:12 вышли украинские атлеты. Парад команд длился недолго. Сразу после него состоялось награждение лыжников, которые получили награды в масс-старте.

Видео выхода украинцев

После этого организаторы Олимпиады обратились к волонтерам и сказали слова благодарности.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

В конце действа олимпийский флаг был передан мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, а с ним и право на проведение следующей зимней Олимпиады.

Видео "новой страницы" в Милане