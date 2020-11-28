Жуткое зрелище: боксер отправил соперника в страшный нокаут – видео
В Аргентине состоялся бой местного перспективного боксера суперсреднего веса (до 76,2 кг) Вальтера Маттиссе против земляка Франко Мореллы. Бой аргентинцев завершился жутким нокаутом.
Со стартового гонга боксеры решили устроить яркую драку, пишет 24 канал. Забыв о защите, аргентинцы начали обмен ударами.
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Очевидно, что такой бой не мог продолжаться долго и завершился во втором раунде. Рефери на ринге не заметил столкновения головами, после которого Маттиссе несколько потерял "нить" боя.
Морелла увидел, что его соперник "готов" и бросился на добивание. Мощным ударом он положил Маттиссе на канвас и нанес тому поражение в первом же поединке на профи-ринге.
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