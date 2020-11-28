В Аргентине состоялся бой местного перспективного боксера суперсреднего веса (до 76,2 кг) Вальтера Маттиссе против земляка Франко Мореллы. Бой аргентинцев завершился жутким нокаутом.

Со стартового гонга боксеры решили устроить яркую драку, пишет 24 канал. Забыв о защите, аргентинцы начали обмен ударами.

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Очевидно, что такой бой не мог продолжаться долго и завершился во втором раунде. Рефери на ринге не заметил столкновения головами, после которого Маттиссе несколько потерял "нить" боя.

Морелла увидел, что его соперник "готов" и бросился на добивание. Мощным ударом он положил Маттиссе на канвас и нанес тому поражение в первом же поединке на профи-ринге.

Vicious knockout in Argentina! Franco Maximiliano Morello (2-0) with the scary KO-2 of prospect Walter Ezequiel Matthysse Jr (1-1), nephew of Lucas Matthysse, in their super middleweight contest in Cordoba, Argentina



TyC Sports pic.twitter.com/jqmZO23HOA — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) November 28, 2020

Обратите внимание. Вальтер Маттиссе – племянник экс-чемпиона мира Лукаса Маттиссе. В 2015 году Лукас проиграл украинцу Виктору Постолу в бою за вакантный титул WBC.