В Аргентині відбувся бій місцевого перспективного боксера суперсередньої ваги (до 76,2 кг) Вальтера Маттіссе проти земляка Франко Морелли. Бій аргентинців завершився моторошним нокаутом.

Зі стартового гонга боксери вирішили влаштувати яскраву бійку, пише 24 канал. Забувши про захист, аргентинці розпочали розмін ударами.

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Очевидно, що такий бій не міг тривати довго і завершився у другому раунді. Рефері у ринзі не помітив зіткнення головами, після якої Маттіссе дещо втратив "нитку" бою.

Морелло побачив, що його суперник "готовий" і кинувся на добивання. Потужним ударом він поклав Маттіссе на канвас та завдав тому поразки у першому ж поєдинку на профі-ринзі.

Vicious knockout in Argentina! Franco Maximiliano Morello (2-0) with the scary KO-2 of prospect Walter Ezequiel Matthysse Jr (1-1), nephew of Lucas Matthysse, in their super middleweight contest in Cordoba, Argentina



TyC Sports pic.twitter.com/jqmZO23HOA — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) November 28, 2020

До уваги. Вальтер Маттіссе – племінник ексчемпіона світу Лукаса Маттіссе. У 2015 році Лукас програв українцю Віктору Постолу у бою за вакантний титул WBC.