Моторошне видовище: боксер відправив суперника у страшний нокаут – відео
В Аргентині відбувся бій місцевого перспективного боксера суперсередньої ваги (до 76,2 кг) Вальтера Маттіссе проти земляка Франко Морелли. Бій аргентинців завершився моторошним нокаутом.
Зі стартового гонга боксери вирішили влаштувати яскраву бійку, пише 24 канал. Забувши про захист, аргентинці розпочали розмін ударами.
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Очевидно, що такий бій не міг тривати довго і завершився у другому раунді. Рефері у ринзі не помітив зіткнення головами, після якої Маттіссе дещо втратив "нитку" бою.
Морелло побачив, що його суперник "готовий" і кинувся на добивання. Потужним ударом він поклав Маттіссе на канвас та завдав тому поразки у першому ж поєдинку на профі-ринзі.
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