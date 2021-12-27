Ехал праздновать Рождество
Отмечается, что боксер вместе с семьей ехал на празднование Рождества в городе Темпл-Хиллз в Мэриленде. Подозреваемый остановился рядом с машиной спортсмена и открыл огонь.
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Детективы выясняют, стала ли стрельба следствием конфликтной ситуации на дороге,
– уверяют правоохранители.
Сразу после жуткого инцидента вызвали врачей, однако спасти Дэнни не удалось. Девушка Келли и его трое детей не пострадали во время стрельбы.
За информацию об убийце боксера предлагают вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.