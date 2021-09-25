Жуткий удар молнии и потоп: Формула-1 отменила заезды на гран-при России – видео

России несмотря на все скандалы с допингом в спорте удается проводить крупные турниры, как финал Лиги чемпионов, этап Формулы-1. Если чиновники закрывают глаза на многочисленные зашквары России, то матушка-природа – нет.

Погода против гран-при России

Этап в Сочи начался еще 24 сентября. Уже тогда команды Формулы-1 опасались, что квалификация и гонка будут под угрозой срыва из-за плохой погоды.

Кстати Ферстаппен и Леклер будут стартовать последними на гран-при России: что произошло

Предсказания команд оправдались: в субботу, 25 сентября, Формула-1 официально отменила третью практику. В Сочи сильный дождь, что не позволило вовремя провести еще и первую гонку в классе Формула-2.

Операторы Формулы-1 даже сумели поймать на камеру молнию.

Организаторы Формулы-1 решили, что квалификация состоится еще 25 сентября или в воскресенье утром. Если по каким-то причинам квалификация не состоится, то стартовая решетка гран-при определится по итогам второй практики.

По ее результатам первым стартует Валттери Боттас с Mercedes.

Что известно об этапе в России

Квалификация гран-при России должна стартовать 25 сентября в 15:00 по киевскому времени. Гран-при запланировано на воскресенье, 26 сентября.

"Жертвами" гран-при России уже стали Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и механик Mercedes.

Первый разбил свой болид, а механика на пит-лейн сбил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.