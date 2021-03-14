Прямой ногой в голову: жуткий фол, который едва не привел к смерти футболиста – видео
Газиантеп 14 марта встретился с Денизлиспором в рамках 30 тура турецкой Суперлиги. Хозяева в большинстве одержали победу, игрок гостей грубо прямой ногой сыграл в борьбе против соперника.
Источник:24 канал
Ужасный фол в Суперлиге
Первый тайм между командами был бедным на голы – 0:0. На вторую часть игры футболисты вышли крайне мотивированными, что едва не привело к летальному исходу в одном из моментов борьбы.
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На 50-й минуте защитник гостей Озкан Оздемир влетел прямой ногой в голову бразильца Жуниора Мараньяо, который уже шел на мяч. Последний упал на газон без сознания и несколько минут не мог прийти в себя. Виновник эпизода был очень напуган и не уходил за пределы поля, пока его соперник не сумел подняться на ноги.
Оздемир увидел перед собой красный свет и после извинений перед соперником покинул поле. Такая борьба могла завершиться гораздо хуже.
- В большинстве Газиантеп дожал Денизлиспор, забив дважды. В итоге – 2:0 в пользу хозяев встречи, которые теперь в своем активе имеют 46 пунктов и идут седьмыми. Гости матча остались в зоне вылета – предпоследнее 20 место, в их активе 24 очка.
Видео ужасного фола в Суперлиге
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