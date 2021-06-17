Как журналисты 24 канала болеют за сборную на Евро-2020: фотоподборка

Продолжается матч против Северной Македонии на Евро-2020. Журналисты 24 канала поддерживают родную сборную, не прекращая сообщать вам важные новости.

Работа в наших офисах кипит и ни на мгновение не прекращается. Мы следим за тем, что происходит в Украине и мире, и одними из первых сообщаем об этом вам.

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В то же время наши сердца – со сборной, на стадионе в Бухаресте. Поэтому пусть мы и далеко от "Националь Арены", но помогаем украинцам проживать эти волнующие моменты вместе.

Как мы болеем за сборную / Фото 24 канала

Журналисты Спорта 24 ведут для болельщиков текстовую онлайн-трансляцию матча. Мы быстро обновляем актуальную информацию и рассказываем важные детали. Впоследствии на сайте можно будет посмотреть видео голов и обзор матча.



У журналистов Спорта 24 сегодня очень насыщенный рабочий день / Фото 24 канала

Оставайтесь с нами и следите за ходом матчей на Евро-2020!

Украина против Северной Македонии: самое важное