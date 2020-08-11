Кілька місяців тому стало відомо про можливе злиття "Олімпіка" та "Чорноморця" в єдиний футбольнйи клуб.

Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив в своєму Twitter, що в майбутньому сезоні команда буде базуватися в Києві.

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"Олімпік" наступного сезону не буде змінювати ні назви, ні міста, ні стадіону. Під звичним брендом команда і далі виступати на столичному "Динамо" імені Лобановського", – написав журналіст.

Проблема зі стадіоном в Одесі

Однією з проблем, з якою зіштовхнувся власник "Олімпіка" Владислав Гельзін, став стадіон "Чорноморець" в Одесі. Арену декілька разів виставляли на аукціон, однак ніхто її так і не купив. Аж поки з 21 спроби її не купила американська компанія Allrise Capital Inc, заплативши 193,8 мільйона гривень.

Представник американської компанії в Україні заявив, що власники не проти придбати і сам клуб "Чорноморець" в Одесі. Однак після цих слів, ніяких більше рухів щодо цього здійснено не було.

Що відомо про ФК "Чорноморець"?

Власником футбольного клубу "Чорноморець" є Леонід Клімов. Він президент команди з 1998 року. Він також президент "Імексбанку", а свого часу був депутатом від "Партії регіонів" (з 2002 до 2014 року). У 2014 році обрався по одномандатному виборчому округу. У 2019 році програв на виборах в Одесі.

З 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням по кредитах, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 мільярда гривень.